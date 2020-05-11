Темнее всех предыдущих: Энди Серкис раскрыл детали съемок «Бэтмена» с Паттинсоном

Новый фильм о Бэтмене, который снимает режиссер Мэтт Ривз, будет гораздо «темнее» предыдущих экранизаций. Об этом проговорился в одном из интервью актер Энди Серкис, который играет дворецкого Альфреда в новой картине.

Нужно отметить, что фильмы о Бэтмене всегда сопровождались мрачной атмосферой и нуаром города Готэма, в котором супергерой вершил правосудие над преступниками. Еще на уровне комиксов в этом было заложено противопоставление с Суперменом и его светлым городом Метрополисом.

В беседе с издание LADbible Энди Серкис сказал, что картина Ривза с Робертом Паттинсоном в роли Темного рыцаря будет более глубокой, чем все предыдущие.

«Там очень много об эмоциональной связи между Альфредом и Брюсом Уэйном. Этот сюжет в центре истории. И это действительно изысканный сценарий, написанный Мэттом», — сказал актер.

Напомним, что съемки фильма были прерваны пандемией коронавируса, и все актеры хотят поскорее вернуться к работе. Предварительная дата выхода картины — 1 октября 2021 года.