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Темнее всех предыдущих: Энди Серкис раскрыл детали съемок «Бэтмена» с Паттинсоном

По словам актера, фильм получится красивым и глубоким.

Темнее всех предыдущих: Энди Серкис раскрыл детали съемок «Бэтмена» с Паттинсоном
Энди Серкис играл во «Властелине колец» и фильмах Marvel. Фото: globallookpress.com

Новый фильм о Бэтмене, который снимает режиссер Мэтт Ривз, будет гораздо «темнее» предыдущих экранизаций. Об этом проговорился в одном из интервью актер Энди Серкис, который играет дворецкого Альфреда в новой картине.

Нужно отметить, что фильмы о Бэтмене всегда сопровождались мрачной атмосферой и нуаром города Готэма, в котором супергерой вершил правосудие над преступниками. Еще на уровне комиксов в этом было заложено противопоставление с Суперменом и его светлым городом Метрополисом.

В беседе с издание LADbible Энди Серкис сказал, что картина Ривза с Робертом Паттинсоном в роли Темного рыцаря будет более глубокой, чем все предыдущие.

«Там очень много об эмоциональной связи между Альфредом и Брюсом Уэйном. Этот сюжет в центре истории. И это действительно изысканный сценарий, написанный Мэттом», — сказал актер.

Напомним, что съемки фильма были прерваны пандемией коронавируса, и все актеры хотят поскорее вернуться к работе. Предварительная дата выхода картины — 1 октября 2021 года.

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