Из наркоманов в иконы Голливуда: о Дэнни Трехо выйдет документальный фильм

В Сети появился трейлер документального фильма «Уголовник № 1: Восхождение Дэнни Трехо». Картина была снята еще в 2018 году, но сообщается, что она станет доступной в онлайн-кинотеатрах только с 22 июня (с 7 июля в США).

Из нее зрители узнают о нелегкой жизни голливудского актера с пугающим лицом. У 75-летнего Трехо гигантская фильмография, большую часть которой он играл злодеев и уголовников. Хорошим парнем мы помним его разве что во франшизах «Дети шпионов» и «Мачете».

В юности Дэнни был обычным уличным преступником, в 12 лет подсел на героин. Несколько раз американец попадал в тюрьму, в общей сложности отсидел 11 лет. Спорт и программа по реабилитации помогли ему выбраться из этого ада. А затем выяснилось, что Трехо является троюродным братом известного режиссера Роберта Родригеса. Тот помог своему родственнику, начав снимать его в кассовых фильмах. Дэнни не нужно было проходить кастинги на роли злодеев — он и так уже обладал внешностью и повадками заядлого уголовника.

Документальный фильм расскажет о его превращении из закоренелого преступника в голливудскую знаменитость.

«Это шокирующая история о способности одного человека победить своих демонов и найти искупление в самых невероятных путешествиях», — говорится в описании.

Пройдя через ад героиновой зависимости, сегодня Трехо сам помогает страдающим от наркомании. Этой теме также будет посвящена немалая часть картины.