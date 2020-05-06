Рейтинг любимых россиянами фильмов о войне возглавил «В бой идут одни «старики»

В преддверии 9 мая у пользователей портала «Кино Mail.ru» спросили, какая картина о Великой Отечественной, нравится им больше других.

Портал «Кино Mail.ru» провел опрос среди россиян, на предмет их любимых фильмов о Великой Отечественной войне. Как сообщает ТАСС, лидером в рейтинге стала картина Леонида Быкова «В бой идут одни «старики». За ней идут «Офицеры» Владимира Рогового и «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого. Также в десятку вошли «Они сражались за Родину», «Судьба человека» Сергея Бондарчука и «Летят журавли».

Напомним, что лидирующий фильм вышел в 1974 году в черно-белом формате. Кроме сюжета и актерского состава он запомнился зрителям и своей музыкой. В картине звучат песни «Смуглянка», «Вечерний звон» и «За того парня».

«Почему героями мы выбрали именно летчиков? Трудно сказать. Может быть, потому что сам я учился в авиационном училище, мечтал о полетах и до сих пор восхищаюсь представителями этой героической профессии, — вспоминал Леонид Быков. — Разговаривая с летчиками, участниками боев, мы поняли одну очень важную для нас вещь. В жестоком горниле войны, в беспощадном ее пламени старшие опытные товарищи стремились, где это было возможно, сберечь молодых и неопытных соколят. В этом была высшая мудрость — забота о будущем, извечное право и долг сильных охранять, растить и воспитывать — себе смену».

Интересно, что изначально фильм не понравился представителям Министерства культуры Украины, и они собирались не пускать его в кинопрокат. Но фронтовики, которые пришли на премьерный показ, были так впечатлены картиной, что вступились за нее и отстояли релиз. Окончательное решение о выходе «Стариков» было принято после VII Всесоюзного кинофестиваля, где лента получила премии за лучший фильм и лучшую мужскую роль, а также специальный приз от министерства обороны СССР.