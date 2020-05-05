В Сети появился англоязычный трейлер российского фильма «Аванпост»

4 мая в Сети появился англоязычный трейлер российского фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым, релиз которого состоялся в кинотеатрах в ноябре 2019 года. В конце видео сообщается, что его релиз на западных цифровых платформах состоится 2 июня 2020-го.

Отметим, что в иностранной версии картина поменяла свое название. Теперь это The Blackout: Invasion Earth, что можно перевести, как «Затмение: Вторжение на Землю». С помощью этого трейлера можно увидеть, как российское кино меняется с добавлением английского дубляжа.

Напомним, что сюжет рассказывает о конфликте людей и инопланетян, в результате которого вся планета погружается во мрак. Критики встретили фильм нелестными отзывами, ругая слабый сценарий и клише западных боевиков. Однако экшн-сцены и компьютерная графика многим понравились. Последняя, кстати, занимает 70% хронометража фильма. При бюджете в 300 миллионов рублей картина собрала в прокате чуть больше 160 миллионов. Возможно, прибыль создателей немного увеличится после премьеры на Западе.