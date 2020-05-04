Биполярное расстройство и бикини из норки: раскрыты тайны звезды «Розовой пантеры»

На канале BBC скоро покажут документальный фильм «Состояние комического экстаза», посвященный легендарному британскому актеру Питеру Селлерсу (1925–1980), ставшему всемирно известным благодаря главной роли в культовой картине «Розовая пантера». Комедийный гений XX века в личной жизни был трудным, властным и ревнивым человеком. Мужчина женился четыре раза и однажды сказал о себе: «Если я не могу найти способ жить с собой, я не могу ожидать, что кто-то еще будет жить со мной».

Подробно эту проблему в документальном фильме раскрывает вторая жена Селлерса — шведская актриса Бритт Экланд, известная по роли девушки Джеймса Бонда («Человек с золотым пистолетом»). Они были в браке четыре года, и женщина вспоминает артиста как человека нездорового, психически неуравновешенного, страдавшего от алкогольной и кокаиновой зависимостей. Одна из проблем звезды заключалась в том, что он не мог позволить себе полноценное лечение из-за популярности у студии и постоянных съемок.

«Он явно страдал биполярным расстройством, сильно страдал. Он был очень измученной душой, которой нужна была помощь. Но он не мог себя этого позволить, потому что был таким ценным активом», — цитирует Экланд издание The Guardian.

Актриса вспоминает, что муж всегда выбирал, что ей надеть, обновлял ее гардероб без консультации с ней и «каждую пятницу» угрожал разводом, впоследствии извиняясь обедом или подарком. Из-за своенравности супруга девушка даже однажды потеряла роль в кино. Она снималась в фильме «Пушки при Батаси», когда Селлерс неожиданно попросил ее приехать к нему в Калифорнию. У актрисы был всего лишь один выходной на студии, но муж заверил ее, что устроит ее поездку в один день. Девушку быстро отвезли в аэропорт, и так она впервые оказалась в Голливуде, да еще без всякой одежды. По прилету Питер сказал возлюбленной, что она плохо выглядит и отвел ее к своему доктору. Тот диагностировал у Бритт стресс и запретил ей возвращаться к съемкам. 21-летняя девушка чувствовала себя абсолютно здоровой, но не смогла перечить супругу (за неявку ее уволили из фильма). А то потом случилось нечто еще более неожиданное.

«Меня отвезли прямо в наш мраморный дворец. Он отвел меня в спальню, которая была вся золотая и белая, и там была гардеробная. Он купил все, что может понадобиться женщине, у которой не было одежды, — от вечерних платьев до бикини. Бикини еще было из норки… Я была поражена».

Создатели документальной картины отмечают, что в этот раз Экланд рассказала о Селлерсе много чего, о чем раньше молчала.