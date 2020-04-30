Из-за коронавируса кассы китайских кинотеатров не досчитаются более $4 млрд

Названа предварительная сумма, которую потеряют китайские кинотеатры из-за эпидемии коронавируса. Инфекция захлестнула поднебесную еще в январе и заставила «потухнуть» около 70 тысяч экранов, еще и перед китайским новым годом, который всегда являлся очень прибыльным для кассовых сборов.

29 апреля Национальное управление кинематографии Китая объявило, что доходы касса 2020 года уменьшится почти вдвое, сообщает издание Variety. Киношники не досчитаются более чем 4,24 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2019 году общий объем дохода кинотеатров в этой стране составил 9,2 миллиарда.

Пока что большие экраны в Китае продолжают быть закрытыми, чиновники даже не называют дату, когда может быть возобновлена их работа, — опасаются второй волны инфекции. То же Управление сейчас обсуждает возможность государственной помощи кинотеатрам, но в то же время говорит о необходимости их реорганизации.

Напомним ранее российские кинематографисты высказались о том, сколько денег они теряют из-за коронавируса.