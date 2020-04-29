В 2021 году за «Оскар» смогут побороться фильмы, которые не покажут в кинотеатрах

93-я церемония вручения «Оскара», как и планировалось, состоится 28 февраля 2021 года, но подготовка к ней будет проходить иначе, чем в предыдущих премиях. Речь об этом шла на совещании руководителей американской киноакадемии (54 человека), которое прошло в режиме видеосвязи 28 апреля.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, организаторам конкурса пришлось снизить требования для участников из-за ситуации с коронавирусом, которая «отодвинула» множество кинопремьер, а некоторые из них и вовсе было решено провести онлайн, без театрального релиза. В нынешнем сезоне фильмы могут претендовать на «Оскар», даже если их не показали ни в одном кинотеатре Лос-Анджелеса (все равно они все закрыты). Раньше это было обязательным требованием. Теперь академики будут знакомиться с картинами онлайн, с помощью собственного стримингового сервиса. Сообщается, что, когда эпидемическая ситуация в США нормализуется, киноакадемия вернется к прежним требованиям.

Другие результаты совещания: