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Крис Хемсворт уверен, что Marvel обязательно вернет зрителей в кинотеатры

А пока актер представил свой новый фильм, который доступен на Netflix с 24 апреля.

Крис Хемсворт уверен, что Marvel обязательно вернет зрителей в кинотеатры
Крис Хемсворт в новом фильме «Эвакуация». Фото: globallookpress.com

В свежем интервью голливудского актера Криса Хемсворта спросили, смогут ли фильмы Marvel вернуть зрителей в кинотеатры, когда пандемия коронавируса закончится. Дело в том, что сейчас в прессе возникает, все больше опасений по поводу жизни «после CoViD-19». Одни опасаются, что у людей не будет денег на развлечения типа кино, другие считают, что зрители растеряют привычку смотреть что-то на большом экране и перестроятся на домашний просмотр премьер.

Хемсворт считает, что, хоть кинокомиксы и критикуют за их огромные кассовые сборы при попсовых сюжетах, но именно они однозначно смогут вернуть своих поклонников в кинотеатры.

«Фильмы (такие, как Marvel. — Прим. авт.), которые вы можете лучше всего оценить на большом экране, снова вытащат людей из их домов», — сказал он, соглашаясь с мнением журналиста Inquire.

Кстати, в этом интервью актер рассказал о своем новом фильме по комиксу, но в котором ему не придется играть Тора. Картина называется «Эвакуация», она должна выйти на платформе Netflix 24 апреля. Хемсворт перевоплотится в профессионального наемника, который взялся за очень опасное задание по спасению сына крупного криминального босса. Это динамичное приключение должно изменить жизни и бесстрашного бойца, и его цели.

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