Создатель Таноса предрек его возвращение в фильме «Вечные»

Художник Джим Старлин уверен, что студия Marvel еще не раз вернется к его персонажу.

Побежденный в фильме «Мстители: Финал» фиолетовый злодей Танос может вернуться в киновселенную Marvel. Хотя многие причастные к кинокомиксам деятели это отрицают, но студия столько вложила в создание этого колоритного персонажа, что вряд ли просто так спрячет его в сундук.

В комиксах Танос был создан писателем-художником Джимом Старлином. Недавно журналист издания ComicBook пообщался с творцом, сидящим в самоизоляции, и спросил, устраивает ли его итог, который киновселенная Marvel подарила его персонажу.

«Ну, я понимаю, что эта история еще не закончилась, — ответил художник. — Они уже объявили об этом. Я думаю, что молодой Танос появляется в «Вечных». Я помню, что где-то об этом читал».

Старлин добавил, что студия заработала кучу денег на его персонаже (скорее всего, речь идет об игрушках и принтах на различных товарах). Кроме того, герои комиксов живут гораздо больше, чем актеры, которые их играют, поэтому создатель злодея ожидает увидеть как минимум в два раза больше экранного времени, подаренного фиолетовому титану.

Художник также отметил, что доволен изображением Таноса в фильмах. По его словам, киношники воплотили его не точь-в-точь, но хорошо передали его дух.

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Что касается картины «Вечные», премьера которой была перенесена с ноября 2020 года на февраль 2021-го, то она как раз затронет существование древних могущественных рас и покажет зрителям, что случилось с землей в далеком прошлом. Танос легко вписывается в эту концепцию и может предстать в своем молодом амплуа, когда он еще не стал вселенским тираном.