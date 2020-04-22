Будет, что посмотреть: более 200 релизов Netflix выйдет в срок в 2020 году

В отчете стримингового сервиса Netflix за первый квартал 2020 года есть хорошие и плохие новости для поклонников его кинематографии. Как передает издание The Verge, журналисты которого прочли документ, за январь-март у сайта стало на 15,8 миллиона подписчиков больше. Это в два раза больше ожидаемого аналитиками компании и на 22% выше цифры за аналогичный период прошлого года.

Однако это объясняется тем, что в марте большое количество людей по всему миру приняло решение о домашней самоизоляции и проявило интерес к онлайн-кинотеатрам. Сотрудники Netflix ожидают, что когда пандемия коронавируса закончится, пользователи начнут массового отменять платную подписку — будут больше гулять, работать и вернутся в обычные кинотеатры. Так что летом популярный интернет-сервис, скорее всего ждет, стагнация, но пока что количество его клиентов составляет 182,9 миллиона человек.

Несмотря на прирост подписчиков, компания так же, как и многие другие, теряет свои доходы. Это связано с ослаблением валют в других странах. Однако аналитики Netflix отмечают, что и у конкурентов сервиса наблюдаются аналогичные проблемы.

Еще одна хорошая новость: студии удалось закончить более 200 фильмов и сериалов «на удаленке», так что до конца 2020 года на канале будет стабильно появляться новый контент. А вот в следующем году определенно будет просадка по релизам — тем, которые сейчас заморожены. Пока что речь идет о квартальной задержке новинок. Часть сериалов могут долгое время оставаться без локализации на различные языки — все зависит от того, насколько коронавирус затронет экономики стран.