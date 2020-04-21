Часть сюжета «Не время умирать» может происходить в голове у Джеймса Бонда

Пока мы ждем новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» (премьера перенесена из-за коронавируса с апреля на ноябрь), его режиссер Кэри Фукунага дал интервью, в котором оставил интригу насчет сюжета фильма. Судя по всему, он будет отличаться от других частей «Бондианы».

Представитель журнала Interview Magazine спросил у создателя картины, есть ли в ней действия, происходящие в метафизическом мире, то есть не в реальности, а голове у одного из героев. В ответ Фукунага признался, что у него действительно была подобная идея. Действия злодея должны были повлиять на рассудок Бонда, и он бы забыл часть того, что с ним произошло.

«Я подумал: что если все до конца второго акта будет происходить в его (Бонда. — Прим. авт.) голове?» — сказал режиссер.

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Но дальше в интервью эта тема не развивалась. Само собой, чтобы не раскрывать сюжет ожидаемого фильма. Однако нигде не указано, что Фукунага в итоге отказался от идеи с вымышленными событиями, так что часть действий картины вполне может произойти в голове у главного героя. Если это так, то «Не время умирать» будет первым фильмом об агенте 007 с таким поворотом повествования. Нам остается только дождаться премьеры.