Открывающие титры «Стражей галактики – 2» с танцующим Грутом снимали два года

Режиссер Джеймс Ганн ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram и раскрыл некоторые детали третьей и предыдущих частей «Стражей галактики». Ответы голливудского кинодеятеля записал портал The Direct.

К примеру, он отметил, что в третьем фильме у персонажа Краглина, которого играет младший брат режиссера Шон Ганн, будет куда больше экранного времени и значения. Раньше это был третьестепенный комичный герой, но в конце сиквела фанаты увидели, как он управляется со смертоносной стрелой Йонду, а скоро этот парень может стать крутым и официально примкнуть к команде «Стражей».

Также поклонники Marvel задали режиссеру вопрос: как герои его фильмов могли понимать Мстителей, ведь они говорят на инопланетных языках? Ганн ответил, что космические герои использовали кибернетически встроенные чипы-переводчики, которые работали в обоих направлениях.

Еще один вопрос от фанатов: появится ли Танос в третьем фильме? Раньше режиссер указывал на такую возможность, но сейчас категорически ее опроверг. По его словам, есть множество других интересных сюжетных арок, которые можно раскрутить, не возвращаясь к побежденному злодею. Ганн добавил, что кто-то из «Стражей» может умереть в третьем фильме и освободить место для новых членов команды. Но у главного героя франшизы Питера Квилла по-прежнему останется ключевая роль.

Еще одна интересная деталь: танец малыша Грута во время открывающих титров второго фильма снимали два года. Режиссер назвал эту сцену «величайшими титрами когда-либо снятыми», отметив, насколько сложным было их создание.