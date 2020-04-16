На съемках «Человека-паука» Уиллем Дефо блистал в костюме Доктора Осьминога

Актер ненадолго украл чужую роль, но был в ней невероятно хорош.

Многие фанаты Человека-паука до сих пор спорят, какие фильмы про него лучше: с Тоби Магуайром, Эндрю Гарфилдом или Томом Холландом. Но злодеи в этих супергеройских блокбастерах тоже заслуживают внимания.

В 2004 году вышел фильм «Человек-паук – 2», в котором главным антагонистом выступил Доктор Осьминог в исполнении Альфреда Молины. При этом в картине иногда появляется злодей из первой части — Норман Озборн, которого сыграл легендарный Уиллем Дефо.

Недавно вскрылся интересный факт: на съемках сиквела Дефо неожиданно нарядился в костюм Осьминога с механическими щупальцами и зачитал одну из реплик персонажа. Вся съемочная группа прибежала посмотреть на эту импровизацию, а кто-то даже сняли на видео. Этот ролик появился в Сети, посмотреть его можно в Twitter.

По реакции окружающих видно, что все были впечатлены игрой Дефо, даже Молина, у которого тот на минуту украл роль. Актер сорвал аплодисменты и сам, очевидно получил удовольствие от этого эксперимента.

Теперь поклонники кино обсуждают в соцсетях, что если когда-нибудь Доктор Осьминог вернется на большой экран, то именно Уиллем Дефо должен сыграть его. Хотя, это маловероятно.