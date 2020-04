Премьеры «Отряда самоубийц» и «Стражей галактики 3» не планируют сдвигать

Голливудский режиссер Джеймс Ганн, снискавший себе славу на первой и второй части «Стражей галактики» от Marvel, сообщил, что не собирается переносить даты своих следующих блокбастеров — сиквела «Отряда самоубийц» и «Стражей галактики 3». В то время, как многие премьеры 2020-го уже сдвинулись на полгода из-за пандемии коронавируса, фильмы, ожидаемые в 2021-ом тоже «отползли» подальше, так как сейчас приостановлены их съемки.

Отвечая на вопросы фанатов в Twitter, режиссер отметил, что сумел избежать подобных проблем.

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3

Он рассказал, что монтаж и редактирование фильма производятся создателями уже из дома. По «Стражам галактики» планы студии пока не изменились. Режиссер приступит к съемкам, когда закончит «Отряд самоубийц», а его релиз в кинотеатрах, напомним, запланирован на август 2021 года.

Правда, когда западные СМИ подхватили успокаивающие твиты Ганна, тот сразу оговорился.

Well, I didn’t really assure anything: that’s not completely my call, and who knows what the future will bring. I just said coronavirus hasn’t slowed either project down in any considerable manner and right now all the plans for both remain exactly the same as they were. https://t.co/Fdw81bE9gR

— James Gunn (@JamesGunn) April 13, 2020