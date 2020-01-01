Что посмотреть в кинотеатрах в дни новогодних каникул: «Кошки» и фильм Бондарчука о пришельцах

Новогодние каникулы — счастливая пора, когда у многих из нас наконец-то появляется уйма свободного времени. Времени, которое можно посвятить семье, домашним делам, культурному обогащению или просто приятному безделью. Многие наши читатели наверняка используют эти дни для того, чтобы сходить в кинотеатр и посмотреть одну из новинок кинематографа.

Для того, чтобы помочь вам сделать выбор, мы составили список наиболее привлекательных, на наш взгляд, новых фильмов, посмотреть которые можно всей семьей.

«Рождество на двоих»

Если вы относите себя к числу поклонников сериала «Игра престолов», то вам, вероятно, понравится этот фильм, главную роль в котором сыграла знаменитая Эмилия Кларк.

Ее персонаж, Кейт, наплевательски относится к себе и окружающим, ее не вдохновляет ничто, даже магазин рождественских товаров, в котором она работает. Кстати, дух Рождества ей тоже чужд, однако всё может резко измениться после того, как Кейт познакомилась с парнем по имени Том (Генри Голдинг).

Сюжет фильма основан на песне «Last Christmas» Джорджа Майкла. Кстати, мы уже рассказывали нашим читателям о нем и даже публиковали эксклюзивное интервью с его режиссером Полом Фигом.

«Кошки»

2 января в кинотеатрах появится киномюзикл «Кошки», в котором хорошо знакомые нам актеры, включая Тейлор Свифт и Дженнифер Хадсон, предстанут перед нами в образе пушистых и хвостатых. Да что молодежь! Представьте только, даже 80-летний Иэн Маккеллен (Гэндальф из «Властелина колец») в этом фильме будет вовсе не почетным старцем, а потрепанным жизнью котом.

Сюжет мюзикла в кино соответствует тому, что на протяжении 40 лет десятки тысяч зрителей по всему миру могли увидеть на театральной сцене – в постановке английского композитора Э. Ллойда Уэббера. Режиссер фильма – Том Хупер, его творение будет интересно не только родителям, но и детям в возрасте от 12 лет.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

В дни новогодних каникул у зрителей еще есть шанс увидеть последний фильм саги «Звездные войны», которая длится вот уже более 40 лет. В картине «Звездные войны: Скайуокер. Восход» ее создатели обещали раскрыть все тайны, показать зрителю старых и новых героев, порадовать хорошим юмором и наконец-то поставить точку в истории семьи Скайуокеров.

Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, и, как отмечают многие зрители, ему удалось наполнить финал саги духом первой трилогии.

«Вторжение»

Несмотря на то, что высокобюджетные российские фильмы, как правило, себя не окупают, Федор Бондарчук продолжает ставить подобные эксперименты. И очень любопытно посмотреть, какой получилась его новая фантастическая лента «Вторжение», готовая выйти в прокат 1 января.

По сюжету «Вторжения», на Землю падает инопланетный летающий объект. Единственной, кто был в контакте с пришельцем, оказывается девушка Юлия из столичного района Чертаново. Пока ученые пытаются анализировать изменения, произошедшие с ней после этой встречи, планета оказывается под угрозой самого настоящего инопланетного вторжения.

Главные роли в фильме Бондарчука исполнили известные актеры — Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков и другие.

«Холоп»

Фильмы «Мы из будущего» и «Туман» российские зрители уже видели, теперь их ждет новое перемещение во времени — понарошку. Герой комедии «Холоп» — сын олигарха Гриша. Красивая и богатая жизнь испортила парня и в итоге он попал в очень неприятную историю. Чтобы исправить сына и наставить его на путь истинный, отец придумывает для него серьезное испытание.

Гриша попадает в аварию и переносится в прошлое, будто персонажи уже знакомых нам фильмов. На самом деле никакого перемещения во времени не было, российская деревня позапрошлого века — это всего лишь декорация, а обитатели барской усадьбы, где он очутился — это актеры. Но парень этого не знает и играет по правилам игры, в которую попал. Ему предстоит научиться ценить людей, общаться с ними на равных, испытывать нормальные человеческие чувства.

Режиссер картины — Клим Шипенко, в ролях — Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин. Роль Гриши исполнил сербский актер Милош Бикович.

«Он и она»

«Он и она» — красивая мелодрама о Париже, любви и случайностях. Парень по имени Реми (Франсуа Сивиль) и девушка Мелани (Ана Жирардо) — одинокие люди, мечтающие о любви. Ирония в том, что живут они в одном доме (их разделяет всего лишь стена), ходят в один супермаркет и ужинают в одном ресторане. Они могли бы идеально подойти друг другу, но не знают и не замечают друг друга.

Согласно отзывам зрителей, уже посмотревших этот фильм, он удивительно «душевный» и достоин того, чтобы его упоминали как одну из лучших романтических картин современности, наравне с «Дневником Бриджит Джонс» и «Красоткой».

«Фиксики против кработов»

Если ваши дети еще совсем маленькие, то вам явно следует сходить с ними на новый полнометражный мульт о фиксиках. В нем вас ждут уже полюбившиеся и пока еще не знакомые герои, а также новая увлекательная история. Детишки явно останутся довольны!

Мультик «Фиксики против кработов» посвящен неуловимым существам, которые однажды появились в лаборатории профессора Чудакова — роботам-кработам, шпионам его давнего недруга. Они следят за фиксиками, из-за чего тайна существования последних оказывается под угрозой. К счастью, наши фиксики и их новые друзья, Мега и Альт, совместно встают на защиту лаборатории и ее секретов, и конец истории оказывается счастливым.

Какой из этих фильмов вы хотели бы посмотреть в кинотеатре в новогодние каникулы?