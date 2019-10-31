Похудел? Жерар Депардье не появится в новой части «Астерикса и Обеликса»

Жерар Депардье не сыграет Обеликса в новой части одноименного фильма про галльских воинов. Как стало известно, режиссер Гийом Кане, который выразил желание возродить комедию 2000 года, видит в этой роли другого человека.

О том, что всеми любимые галлы вернутся на большие экраны, стало известно недавно. Комик Гийом Кане заявил о желании продолжить забавную историю и согласился ее режиссировать.

Новая часть получит название «Астерикс и Обеликс. Поднебесная» или ««Астерикс и Обеликс. Шелковый путь». Главные герои отправятся в Китай – ранее в этой стране они никогда не были.

Сам Кане намерен сыграть роль белобрысого Астерикса. Жиль Лелуш заменит Депардье в роли Обеликса. Остальные актеры, которые уже согласились на эту работу, будут представлены публике позже, отмечает Francetvinfo. Съемки должны начаться весной 2020 года.