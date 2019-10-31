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Кошмар: 30 фильмов признаны лучшими ужастиками

В тройке лучших оказались вызвавшие немалый ажиотаж «Заклятие», «Оно» и «Сплит».

Кошмар: 30 фильмов признаны лучшими ужастиками
Кадр из фильма "Оно", 2017.

Нашумевшие «Оно» и «Сплит» вошли в топ лучших хорроров десятилетия. Топ лент анонсировал портал «Кино Mail.ru». Всего в рейтинге значится около 30 картин.

Лидером вполне ожидаемо стала картина «Заклятие» Джеймса Вана, вышедшая в прокат в 2013 году. Картина стала первой в серии фильмов об одержимой кукле Аннабель и пугающем доме со странными событиями. Лидером списка «Заклятие» стало сразу по двум критериям: эксперты опирались на рецензии других экспертов, а также учитывали мнение простых зрителей.

В тройке лучших также оказались вызвавшие немалый ажиотаж «Оно» и «Сплит» с Биллом Скарсгардом и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. В пятерку вошли именитый «Астрал», увидевший свет в 2011 году и менее известный широкой публике хоррор «Прочь».

Примечательно, что лидерами топа стали как минимум два фильма Джеймса Вана. С двумя фильмами был упомянут в рейтинге и Андрес Мускетти – речь идет о дуэте кассовых фильмов «Оно». Остальные режиссеры названы экспертами единожды, отмечает РИА Новости.

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Тэги:

"Оно""Сплит"кинохоррор
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Кошмар: 30 фильмов признаны лучшими ужастиками
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