Бондарчук, Ревенко и Топольницкая снялись в первых вертикальных короткометражках в России

Актриса Александра Ревенко, известная по фильмам «Ученик», «Лето», «Движение вверх», сериалам «Звоните ДиКаприо», «Содержанки» и ряду театральных работ в труппе «Гоголь-центра», а также Юлия Топольницкая, наиболее узнаваемая по работе с группой «Ленинград», приняли участие в съемках первых в России вертикальных короткометражных фильмов проекта Сбербанка и Mastercard «Кино – #этомое». Компанию им составил Федор Бондарчук, исполнивший главную роль в фильме «Сверхчеловек».

Премьера трех короткометражных фильмов пройдет в ноябре 2019 года и будет представлена на первой в России молодежной платформе вертикального короткометражного кино «Кино — #этомое». Все три фильма с разных сторон рассматривают новые технологии и их возможное развитие в самом ближайшем будущем. Спустя 20 лет с выхода в широкий прокат культовой «Матрицы» интерес к прогрессивно изменяющейся действительности, в которой цифровое входит в тесный диалог с реальностью, где уже непонятны четкие границы первого и второго, по-прежнему интересует как зрителей, так и художников. Сюда же можно добавить мировой успех сериала «Черное зеркало», постоянно выходящие книги неофутуристов или просто даже новости из рубрики «высокие технологии», которые часто напоминают художественные сюжеты из кинематографа прошлого века про будущее. Проект Сбербанка и Mastercard «Кино — #этомое» продолжает эту традицию и представляет три работы, снятые режиссерами новой волны российского кинематографа, в создании сценариев для которых приняли участие обычные пользователи Сети.

Режиссером фильма «Облака» стала Мария Агранович, которая недавно дебютировала с драмой «Люби их всех», а до этого была отмечена жюри «Кинотавра» в программе короткого метра. В центре сюжета новой работы — данная в миниатюре любовная история молодой пары, которая, как и многие, сталкивается с проблемами в коммуникации между друг другом. В итоге оказывается, что главный конфликт в их отношениях в том, что они существуют в разных пространствах: реальной и цифровой. Главные роли в фильме исполнили актриса кино и «Гоголь-центра» Александра Ревенко и актер, участник первого сезона шоу «Танцы» на ТНТ Александр Тронов.

Режиссером фильма «Чат сериал. Копирайтеры» выступила Радда Новикова, совершившая прорыв благодаря сериалам «Интерны» и «Мажор». В центре сюжета циничная переписка мужчины и женщины, где в острых и резких фразах не только сквозит тема одиночества в большом городе, но и зарождается влюбленность двух людей, знакомых друг с другом лишь по сотням пересланных сообщений. Партнерами Топольницкой по фильму выступили восходящая звезда «Гоголь-центра» Артем Немов и Игорь Петренко, за плечами которого более 50 ролей в фильмах и сериалах.

Третий и, пожалуй, самый философский фильм был снят режиссером Климом Шипенко, представившим недавно громкую картину «Текст». Главную роль в фильме «Сверхчеловек» исполнил Федор Бондарчук, который на протяжении практически всего фильма в монологе задается вопросами о жизни и смерти и предназначении человека.