Кинотеатры

Бондарчук, Ревенко и Топольницкая снялись в первых вертикальных короткометражках в России

Съемки первых в нашей стране вертикальных короткометражных фильмов прошли в рамках проекта Сбербанка и Mastercard «Кино – #этомое».

Бондарчук, Ревенко и Топольницкая снялись в первых вертикальных короткометражках в России
Источник: официальный сайт
Актриса Александра Ревенко, известная по фильмам «Ученик», «Лето», «Движение вверх», сериалам «Звоните ДиКаприо», «Содержанки» и ряду театральных работ в труппе «Гоголь-центра», а также Юлия Топольницкая, наиболее узнаваемая по работе с группой «Ленинград», приняли участие в съемках первых в России вертикальных короткометражных фильмов проекта Сбербанка и Mastercard «Кино – #этомое». Компанию им составил Федор Бондарчук, исполнивший главную роль в фильме «Сверхчеловек».
Источник: официальный сайт
Премьера трех короткометражных фильмов пройдет в ноябре 2019 года и будет представлена на первой в России молодежной платформе вертикального короткометражного кино «Кино — #этомое». Все три фильма с разных сторон рассматривают новые технологии и их возможное развитие в самом ближайшем будущем. Спустя 20 лет с выхода в широкий прокат культовой «Матрицы» интерес к прогрессивно изменяющейся действительности, в которой цифровое входит в тесный диалог с реальностью, где уже непонятны четкие границы первого и второго, по-прежнему интересует как зрителей, так и художников. Сюда же можно добавить мировой успех сериала «Черное зеркало», постоянно выходящие книги неофутуристов или просто даже новости из рубрики «высокие технологии», которые часто напоминают художественные сюжеты из кинематографа прошлого века про будущее. Проект Сбербанка и Mastercard «Кино — #этомое» продолжает эту традицию и представляет три работы, снятые режиссерами новой волны российского кинематографа, в создании сценариев для которых приняли участие обычные пользователи Сети.
Источник: официальный сайт
Режиссером фильма «Облака» стала Мария Агранович, которая недавно дебютировала с драмой «Люби их всех», а до этого была отмечена жюри «Кинотавра» в программе короткого метра.  В центре сюжета новой работы — данная в миниатюре любовная история молодой пары, которая, как и многие, сталкивается с проблемами в коммуникации между друг другом. В итоге оказывается, что главный конфликт в их отношениях в том, что они существуют в разных пространствах: реальной и цифровой. Главные роли в фильме исполнили актриса кино и «Гоголь-центра» Александра Ревенко и актер, участник первого сезона шоу «Танцы» на ТНТ Александр Тронов.
Режиссером фильма «Чат сериал. Копирайтеры» выступила Радда Новикова, совершившая прорыв благодаря сериалам «Интерны» и «Мажор». В центре сюжета циничная переписка мужчины и женщины, где в острых и резких фразах не только сквозит тема одиночества в большом городе, но и зарождается влюбленность двух людей, знакомых друг с другом лишь по сотням пересланных сообщений. Партнерами Топольницкой по фильму выступили восходящая звезда «Гоголь-центра» Артем Немов и Игорь Петренко, за плечами которого более 50 ролей в фильмах и сериалах.
Третий и, пожалуй, самый философский фильм был снят режиссером Климом Шипенко, представившим недавно громкую картину «Текст». Главную роль в фильме «Сверхчеловек» исполнил Федор Бондарчук, который на протяжении практически всего фильма в монологе задается вопросами о жизни и смерти и предназначении человека.
Следить за дальнейшим развитием проекта можно на сайте: https://sberbanketomoe.ru
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

кино
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бондарчук, Ревенко и Топольницкая снялись в первых вертикальных короткометражках в России
Интересно?
Поделись с друзьями: