«Королевские каникулы»: мультфильм для всей семьи

С самого своего щенячьего детства наследник миллионного состояния Принц ни в чем не испытывал недостатка. Он играл в роскошном особняке, ел на завтрак телячьи отбивные и спал на лучших простынях. У этого избалованного пса было всё, о чем только может мечтать собака.

Однако после смерти богатой хозяйки у Принца начинаются неприятности. Он оказывается совсем один на незнакомых улицах и ищет путь домой. В этом страшном новом мире он, привыкший к исполнению любых своих капризов, чувствует себя как рыба, выброшенная из воды.

Тем временем жадные родственники покойной владелицы пса, узнав, что без Принца им не видать наследства как своих ушей, нанимают эксцентричного детектива, чтобы разыскать пса. Однако Принц всё время оказывается на шаг впереди следопыта. Он знакомится с суровой бродячей собакой Рози, завоевывает ее дружбу и под ее руководством постигает азы реальной жизни. Еще один его новый друг – восемнадцатилетняя Зои, талантливая певица и музыкант, которой нужно бороться за свое место под солнцем. Вместе они помогают Принцу понять, что в жизни самое важное – не что у тебя есть, а кто у тебя есть.