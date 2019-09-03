Кинотеатры

«Королевские каникулы»: мультфильм для всей семьи

В этот четверг, 5 сентября, в прокат выходит анимационная комедия от продюсеров «Шрека», создателей «Мадагаскара 3» и «Кота в сапогах».

«Королевские каникулы»: мультфильм для всей семьи
Источник : официальный сайт

С самого своего щенячьего детства наследник миллионного состояния Принц ни в чем не испытывал недостатка. Он играл в роскошном особняке, ел на завтрак телячьи отбивные и спал на лучших простынях. У этого избалованного пса было всё, о чем только может мечтать собака.

Однако после смерти богатой хозяйки у Принца начинаются неприятности. Он оказывается совсем один на незнакомых улицах и ищет путь домой. В этом страшном новом мире он, привыкший к исполнению любых своих капризов, чувствует себя как рыба, выброшенная из воды.

Тем временем жадные родственники покойной владелицы пса, узнав, что без Принца им не видать наследства как своих ушей, нанимают эксцентричного детектива, чтобы разыскать пса. Однако Принц всё время оказывается на шаг впереди следопыта. Он знакомится с суровой бродячей собакой Рози, завоевывает ее дружбу и под ее руководством постигает азы реальной жизни. Еще один его новый друг – восемнадцатилетняя Зои, талантливая певица и музыкант, которой нужно бороться за свое место под солнцем. Вместе они помогают Принцу понять, что в жизни самое важное – не что у тебя есть, а кто у тебя есть.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Королевские каникулы»: мультфильм для всей семьи
Интересно?
Поделись с друзьями: