КИНО

Девушки бывают разные

История о приключениях трех друзей в жаркой стране.

Девушки бывают разные

Дата выхода в прокат: 10 октября 2019 г.

Жанр: Приключенческая комедия

Рейтинг: 16+

Хронометраж: 90 мин.

Актеры: Дмитрий Нагиев, Роман Попов, Владимир Яглыч, Зоя Бербер, Алена Чехова, Сергей Белоголовцев, Дмитрий Власкин, Артем Сучков, Лиза Моряк и другие.

Это история о трёх друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все как полагается: океан, девушки и золотой песок. История не предвещает неожиданностей. Но не для наших героев, которые первым делом как следует отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве – не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их убить. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение – переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по сёрфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.

Производство: Продюсерская компания «Фетисов Иллюзион»

Прокатчик: «КАРО прокат»

Продюсеры: Глеб Фетисов, Александр Козлов, Чермен Хадиков

Режиссер Сарик Андреасян

Оператор Карим Белькасеми

Авторы сценария: Дмитрий Преснецов при участии Чермена Хадикова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

фильмы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Девушки бывают разные
Интересно?
Поделись с друзьями: