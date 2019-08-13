Фильм «До скорой встречи» обогнал кассовые сборы шестой части «Шага вперед»

Картина сценариста, актрисы и продюсера Жени Танаевой вышла на большие экраны в конце июля и получила немало положительных отзывов среди зрителей.

«Каждый день я получаю десятки положительных, добрых, искренних отзывов от своих зрителей, признающихся в том, что фильм подарил им вдохновение, веру в себя и мечту, хорошее настроение, или заставил задуматься над жизнью, — признается Женя. — Для меня рейтинги и сборы – спорный показатель, а вот то, что моя история откликнулась в сердцах стольких людей, считаю своим личным успехом! И еще хорошая новость: теперь «До скорой встречи» можно посмотреть и в онлайн-кинотеатрах!»

«До скорой встречи» — насыщенная событиями кинокартина с элементами спортивной драмы, рассказывающая историю двух людей из разных миров. Она — мать-одиночка из Санкт-Петербурга. Он — звезда футбола из Лос-Анджелеса. Эта встреча навсегда изменит жизнь их обоих.

В работе над фильмом, кроме российских актеров — Ларисы Малеванной, Олега Тактарова и юного Петра Терещенко — приняли участие голливудские звезды Лиам МакИнтайр («Спартак», «Флэш», «Отряд самоубийц») и Харви Кейтель («Багси», «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Таксист»). Также в картине задействованы легендарный испанский футболист, многократный чемпион мира и Европы, экс-капитан ФК «Барселона» Карлес Пуйоль и российский футболист, чемпион России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов. Главную роль исполнила Женя Танаева. Съемки проходили в Петербурге, Греции и Лос-Анджелесе.

Официальный сайт фильма: https://seeyousoonmovie.ru/

«До скорой встречи» в социальных сетях:

https://vk.com/seeyousoon_ru

https://www.facebook.com/seeyousoon.ru

https://www.instagram.com/seeyousoon_ru

https://ok.ru/group/56018452480009