«Возможно все»: Риз Уизерспун выпустила книгу для девочек

На днях голливудская актриса Риз Уизерспун представила свою книгу для детей «Занятая Бетти» (Busy Betty). 46-летняя звезда написала историю о творческой, любознательной и жизнерадостной девочке, у которой большие планы, а сердце еще больше.

Артистка назвала главную героиню в честь своей матери и наполнила ее характер собственными чертами.

«Занятая Бетти» родилась благодаря моему собственному воспитанию. Я всегда пела, танцевала и исследовала все вокруг. Я надеюсь, что любознательность, энтузиазм и стремление к приключениям Бетти научат наших девочек не только тому, что они могут делать все, что захотят, но и тому, что благодаря творческому подходу, сосредоточенности и командной работе возможно вообще все», — сказала актриса в передаче Good Morning America.

Уизерспун добавила, что с тех пор, как она сама стала мамой, постоянно искала подобного персонажа, чтобы привести его в пример собственной дочери.