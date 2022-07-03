Вера Алентова устроит презентацию своей книги в Москве

6 июля в Москве состоится презентация автобиографической книги актрисы Веры Алентовой «Все не случайно». 80-летняя народная артистка РФ лично встретится с читателями, ответит на вопросы и раздаст автографы.

Об этом сообщила ее дочь Юлия Меньшова.

«Вы часто пишете мне, что прочли книжку мамы и получили огромное удовольствие. Я всегда передаю ваши слова маме, ей они очень важны и приятны», - пишет 52-летняя телеведущая в Telegram.

Она уточнила, что встреча с поклонниками Алентовой пройдет 6 июля в книжном магазине по адресу: улица Воздвиженка, 1. Начало в 19 часов.

Напомним, Вера Алентова, жена культового режиссера Владимира Меньшова, известна своими ролями в Московском театре имени Пушкина. Так же снималась в кинокартинах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли» и многих других.

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