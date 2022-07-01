В Telegram теперь можно спросить совета у Льва Толстого

В приложении Telegram появился бот «Спроси Толстого». Зайдя в него, любой пользователь социальной сети может прикоснуться к мудрости великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.

Схема простая: заходишь в чат, мысленно формулируешь важный для себя вопрос и выбираешь одну из тем, близкую к сути вопроса. Канал выдает цитату из произведений или писем литератора, которая, так или иначе, направит просителя в нужное русло.

Чат предлагает следующие темы: будущее, работа, любовь, здоровье, дружба, деньги, отдых, саморазвитие и жизнь. В собрании сочинений Толстого есть мудрость на любой случай жизни.

Проект организовал Музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна», что расположен под Тулой

«Льва Толстого называют яснополянским мудрецом. Современники обращались к нему за помощью, поддержкой и советом. Сегодня к текстам писателя продолжают обращаться люди из разных уголков земли в поисках ответов на свои вопросы», — отмечают создатели чат-бота.

По их словам, проект создан для того, чтобы в игровой форме приобщать людей к творчеству великого писателя.

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