«Схема перехода на здоровую еду»: Сергей Малоземов выпустил книгу о полезных пищевых привычках

По словам Сергея, многие наши неправильные пищевые привычки людей родом из детства, поэтому он предлагает пошаговую систему, как выработать новые, которые будут работать на благо здоровья.

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В своей новой книге ведущий подробно разобрал 50 идей для легкого отказа от вредных пищевых привычек в пользу здоровых. Полезные привычки читателю можно включать в любом порядке, начав с той, что покажется наиболее простой.

В дополнение к практическим рекомендациям в книге имеются рецепты различных блюд, которые помогут быстрее перейти на правильное питание.