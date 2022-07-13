«Схема перехода на здоровую еду»: Сергей Малоземов выпустил книгу о полезных пищевых привычках

У популярного телеведущего Сергея Малоземова вышла новая книга под названием «50 полезных пищевых привычек».
Лицо передач НТВ «Живая еда» и «Чудо техники», дипломированный врач Сергей Малоземов написал руководство, как с научной точки зрения перейти на правильное питание.
«Я уже много лет слежу за новейшими исследованиями на тему питания, общаюсь с многочисленными экспертами в этой области. Накопилось огромное количество полезных знаний, которые я излагал в своих предыдущих книгах, но это было больше похоже на научную литературу, и зрители многократно мне писали, что хотели бы получить больше практических советов, поэтому я создал простую для восприятия схему перехода на здоровую еду», — отмечает звездный автор.
По словам Сергея, многие наши неправильные пищевые привычки людей родом из детства, поэтому он предлагает пошаговую систему, как выработать новые, которые будут работать на благо здоровья.
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В своей новой книге ведущий подробно разобрал 50 идей для легкого отказа от вредных пищевых привычек в пользу здоровых. Полезные привычки читателю можно включать в любом порядке, начав с той, что покажется наиболее простой.
В дополнение к практическим рекомендациям в книге имеются рецепты различных блюд, которые помогут быстрее перейти на правильное питание.