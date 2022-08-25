Рэпчик без бита: Баста проведет презентацию своей книги стихов

9 сентября в московском книжном магазине «Во весь голос» состоится презентация книги «Баста. Стихи». Ее автор, рэпер Василий Вакуленко также проведет автограф-сессию, о чем сообщил в социальных сетях. Начало мероприятия — в 17 часов.

Сборник стихов рэпера вышел летом 2022 года. По сути это тексты песен Басты, только без музыки. Зато с иллюстрациями художника Дмитрия Козлова.