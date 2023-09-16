Психологический бестселлер «К себе нежно» получит экранизацию

В России экранизируют книгу в жанре нон-фикшн. Речь идет о психологическом бестселлере Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», ставшем хитом продаж среди селф-хелп литературы.

Проектом занимается «Яндекс Плюс». В итоге должен получиться терапевтический фильм о том, как важно навести порядок в собственном внутреннем мире.

«Он напомнит зрителям о том, как важно принимать свои чувства, уважать свои и чужие границы, экологично взаимодействовать с собой и миром, - рассказали в издательстве «Бомбора». - Любовь к себе и умение жить по собственным правилам: какой он, ингредиент счастливой жизни?»

Сценарий фильма будет составлен при непосредственном участии Ольги Примаченко и сценарной группы холдинга «Эксмо-АСТ».

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Добавим, что книга «К себе нежно» вышла в 2020-м и два года подряд возглавляла Всероссийский книжный рейтинг. Аудиоверсия этого бестселлера стала самой прослушиваемой на сервисе «Яндекс Музыка» в 2022 году.