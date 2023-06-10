Книги - это весело: в парках Москвы открылись летние читальни

10 июня власти Москвы сообщили об открытии летних читален в парках столицы. В них можно найти интересную книги на стеллажах буккроссинга, принять участие в мастер-классах, послушать лекции и обсудить прочитанные произведения. Мероприятия организовываются для детей и взрослых.

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Где найти летние читальни:

в усадьбе Воронцово – в павильоне «Лекторий»;

в Измайловском парке - в павильоне «Библиопарк» в центральной части (слева от главной сцены);

в парке «Красная Пресня» - в летнем павильоне напротив Каштановой аллеи;

в музее-заповеднике «Царицыно» - на площадке у Третьего кавалерского корпуса;

в парке 50-летия Октября - в павильоне «Коворкинг»;

в парке «Кузьминки» - в круглой беседке рядом с белым променадом;

в Бабушкинском парке - в павильоне книгообмена;

в парке «Северное Тушино» - на площадке около южного входа, рядом с павильоном «Клуб развития и творчества»;

в парке Северного речного вокзала.

Подробная информация о мероприятиях – на сайте мэра Москвы.