Дарья Донцова представит две новые книги на фестивале «Красная площадь – 2023»

2 июня на Красной площади в Москве открылся одноименный книжный фестиваль, который в 2023 году объединил порядка 400 издательств со всей России. Гости смогут не только познакомиться с литературными новинками, но и встретиться с любимыми писателями.

Так, 3 июня в 16:15 на площадке «Художественная литература» встречу с читателями устроит мастерица иронического детектива Дарья Донцова. Она познакомит поклонников со своими новинками — книгой «Игольное ушко» из детской серии «Сказки прекрасной долины» и детективом «Цыпленок Лисы Патрикеевны».

Как отмечают организаторы фестиваля, стенд Донцовой традиционно собирает половину посетителей «Красной площади», а автограф-сессии писательницы растягиваются на часы.