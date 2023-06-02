Дарья Донцова представит две новые книги на фестивале «Красная площадь – 2023»

Дарья Донцова. Фото: Global Look Press

Это будут детская книга и детектив.

2 июня на Красной площади в Москве открылся одноименный книжный фестиваль, который в 2023 году объединил порядка 400 издательств со всей России. Гости смогут не только познакомиться с литературными новинками, но и встретиться с любимыми писателями.

Так, 3 июня в 16:15 на площадке «Художественная литература» встречу с читателями устроит мастерица иронического детектива Дарья Донцова. Она познакомит поклонников со своими новинками — книгой «Игольное ушко» из детской серии «Сказки прекрасной долины» и детективом «Цыпленок Лисы Патрикеевны».

Как отмечают организаторы фестиваля, стенд Донцовой традиционно собирает половину посетителей «Красной площади», а автограф-сессии писательницы растягиваются на часы.

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Тех, кому интересная детская литература, 3 июня ждут в гости писатели Олег Рой (в 11:45 на Малой сцене) и Дмитрий Емец (в 18:00 в павильоне «Детская и художественная литература»).

Фестиваль продлится до 6 июня включительно.

По материалам ТАСС

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