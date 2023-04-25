Обратная сторона пиара: вышла книга «Каблуки запрещены. Дневник пиарщицы»

В своей книге она не описывает звездные тусовки и богемную жизнь, а честно рассказывает о том, что работа пиарщика — это огромный труд.

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Почему в развлекательном пиаре работают в основном девушки? Стоит ли идти в эту профессию, если не умеешь гладить скатерти и страдаешь морской болезнью, любишь поспать и веришь творческим людям на слово? Ответить на эти вопросы читатели смогут сами, прочтя «Дневник пиарщицы».