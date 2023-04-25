Обратная сторона пиара: вышла книга «Каблуки запрещены. Дневник пиарщицы»

В апреле в издательстве «Проспект» вышла первая книга пиарщицы канала СТС Софьи Воротынцевой. Она называется «Каблуки запрещены. Дневник пиарщицы» и рассказывает о том, как работается девушкам в пиаре на телевидении. Автор затрагивает темы покорения столицы, сексизма, женской конкуренции, делится историями из закулисья ТВ, рассказывает о том, как попадала в глупые и, казалось бы, тупиковые ситуации, но выходила из них с достоинством.
«Моя книга не про «успешный успех» и не про то, как достичь невероятных высот в карьере, а про то, как было у меня. Я не ставлю целью кого-то учить, а делюсь своим опытом с женской точки зрения», — говорит Софья.
В своей книге она не описывает звездные тусовки и богемную жизнь, а честно рассказывает о том, что работа пиарщика — это огромный труд.
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Почему в развлекательном пиаре работают в основном девушки? Стоит ли идти в эту профессию, если не умеешь гладить скатерти и страдаешь морской болезнью, любишь поспать и веришь творческим людям на слово? Ответить на эти вопросы читатели смогут сами, прочтя «Дневник пиарщицы».