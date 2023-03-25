19-летняя звезда «Очень странных дел» написала роман о Второй мировой войне

Звезда сериала «Очень странные дела», 19-летняя Милли Бобби Браун стала писательницей. 24 марта она анонсировала свой дебютный роман «Девятнадцать шагов». Он выйдет в Великобритании 12 сентября и уже доступен для предзаказа.

«Написание «Девятнадцати шагов» было для меня действительно особенным проектом. История вдохновлена реальными событиями и историей моей семьи. Я очень надеюсь, что вы найдете истинный дух любви и силы в «Девятнадцати шагах», и мне не терпится поделиться этим с вами», — пишет Милли в социальной сети.

Молодая актриса дерзнула написать исторический роман. Это история об отважной 18-летней девушке по имени Нелли Моррис, которая живет со своей семьей в лондонском Ист-Энде, в то время как вокруг бушует Вторая мировая война. Когда однажды ночью во время авианалета происходит трагический случай, жизнь Нелли разделяется на «до и после».