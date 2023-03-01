Новый роман Мураками получил название «Город и его ненадежные стены»

Стало известно, как будет называться новый роман знаменитого писателя Харуки Мураками, который не выпускал больших произведений уже шесть лет. 13 апреля 2023 года японское издательство Shinchosha запустит в продажу книгу «Город и его ненадежные стены». Ее примерная стоимость составит около 22 долларов.

«Чистый, стопроцентный мир Мураками, который потрясает душу», — говорится в кратком описании книги.

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Напомним, 74-летний Мураками известен своими романами «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже», «1Q84». Предыдущая его книга «Убийство командора» вышла в свет в феврале 2017 года.