Директор по связям с общественностью Татьяна Шахнес выпустила книгу об истории успеха в своей профессии

Татьяна Шахнес, старший директор по связям с общественностью и ESG проектам LG (Россия) представила книгу «Рожденная с отраслью. История успеха, рассказанная от первого лица», выпущенную в издательстве «Эксмо». Для автора, уже 30 лет работающей в крупнейшей мировой корпорации, PR — больше чем работа, это путешествие длиною в жизнь. Именно об этом второе издание книги, повествующее об архитектуре профессии 1994–2020-х.
Это увлекательный рассказ об эволюции коммуникационных проектов, запусках новых брендов, продвижении темы добра и волонтерства, важности аналитики, работе с лидерами мнений, взаимодействии с молодым поколением. Татьяна предлагает нам всем стать исследователем и посмотреть, как менялся и постоянно приобретал новые черты коммуникационный ландшафт за последние 30 лет и как формируются актуальные тренды. Главное — идти вперед и доверять своей интуиции!
Автор рассматривает трансформацию коммуникаций через свой опыт и изучает вместе с читателями вопросы запуска новых проектов, актуальность коллабораций, различные аспекты сотрудничества с издательскими домами, журналистами, дизайнерами. Татьяна рассуждает о важности индустрии не только с точки зрения исключительно своей профессии, а именно актуальности коммуникационных инструментов в различных сферах, что касается не только технологий или креативных индустрий, а охватывает все пласты общества. Умение говорить на одном языке, поиск ценностей, способных объединять общество — все это подается очень позитивно через огромный опыт автора.
Обложка книги «Рожденная с отраслью. История успеха, рассказанная от первого лица». Фото: «Эксмо»
Настоящим источником силы для Татьяны являются путешествия. Наша героиня рассматривает как вдохновение и дальнейшее раскрытие потенциала для много работающих людей. Недаром, в качестве эпиграфа автор обращается к Оскару Уайльду: «Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще».
Книга написана легким языком и предназначена как для молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с PR или обдумать уже существующий опыт, так и для тех, кто стремиться углубить знания, ведь коммуникации охватывают множество индустрий. Именно поэтому Татьяна поднимает такие темы, как необходимость постоянного развития и обновления компании на уровне ДНК, а также умении развивать сторителлинг. Сегодня очень актуально звучат вопросы сравнения компетенций до цифровой эпохи и умении трансформироваться, не потеряв очень важные качества «работы на земле» даже будучи топ менеджером. Книга повествует о важности эмпатии, умении слышать и понимать молодежь, становиться наставниками или даже режиссерами социокультурных событий, изучая огромное количество смежных профессий.
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Об авторитете автора свидетельствует премия Филиппа Котлера, звание «Медиа-менеджер России 2007/2018» от АКМР, международная награда РБК «Персона года», а также высшие строчки рейтинга топ-менеджеров Ассоциации менеджеров России и АКМР TOP-COMM. Автор — трижды рекордсмен России за соцпроекты, обладатель почетного знака отличия «Милосердие» Минздрава РФ и медали «За содействие донорскому движению» ФМБА России.
Отзывы на книгу дали профессионалы в области коммуникаций, звезды и общественные деятели.
«У управления связями с общественностью есть лицо — это прекрасное лицо Татьяны Шахнес, специалиста высочайшей квалификации и богатейшего опыта создания и развития отечественного пиара. Пиар в исполнении Татьяны — умный, живой и душевный — он для людей и с людьми, которые становятся друзьями и единомышленниками, как и должно быть в пиаре, и об этом уже вторая книга», — говорит Анна Костикова, научный руководитель направления «Реклама и связи с общественностью» МГУ имени Ломоносова.
«Я знаю Татьяну довольно давно, но удивительно то, что, работая в рекламе и только познакомившись с ней, я по-настоящему понял, что такое настоящий, дружественный, гуманитарный PR. Я счастлив знакомству и считаю, что она один из лучших специалистов в нашей стране в этой области, помимо того, что она удивительно теплый, добрый, гуманный, дружеский человек», — отмечает Егор Кончаловский, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
«Авторские передачи, журналистику и связи с общественностью роднит умение рассказывать истории. Истории, которые трогают, впечатляют, оставляют след в памяти и вдохновляют на достойные поступки. Книга Татьяны — об уникальных проектах в области волонтерства, в которых я активно принимаю участие, о коммуникации с молодежью и признанными лидерами мнений, о том, как сделать любые обстоятельства отправной точкой для новых возможностей», — делится Юлия Барановская, теле- и радиоведущая, общественный деятель.
«Книга Татьяны о преданности своему делу и азарту в работе. Именно это дает высокие результаты — как в спорте, так и в любом другом деле. Более того, огромное уважение автора к спорту, понимание сути игры и психологии спортсменов делает коммуникационные истории по-настоящему интересными», — высказал мнение Валерий Карпин, главный тренер сборной России и ФК «Ростов».