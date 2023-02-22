Директор по связям с общественностью Татьяна Шахнес выпустила книгу об истории успеха в своей профессии

Татьяна Шахнес, старший директор по связям с общественностью и ESG проектам LG (Россия) представила книгу «Рожденная с отраслью. История успеха, рассказанная от первого лица», выпущенную в издательстве «Эксмо». Для автора, уже 30 лет работающей в крупнейшей мировой корпорации, PR — больше чем работа, это путешествие длиною в жизнь. Именно об этом второе издание книги, повествующее об архитектуре профессии 1994–2020-х.

Это увлекательный рассказ об эволюции коммуникационных проектов, запусках новых брендов, продвижении темы добра и волонтерства, важности аналитики, работе с лидерами мнений, взаимодействии с молодым поколением. Татьяна предлагает нам всем стать исследователем и посмотреть, как менялся и постоянно приобретал новые черты коммуникационный ландшафт за последние 30 лет и как формируются актуальные тренды. Главное — идти вперед и доверять своей интуиции!

Автор рассматривает трансформацию коммуникаций через свой опыт и изучает вместе с читателями вопросы запуска новых проектов, актуальность коллабораций, различные аспекты сотрудничества с издательскими домами, журналистами, дизайнерами. Татьяна рассуждает о важности индустрии не только с точки зрения исключительно своей профессии, а именно актуальности коммуникационных инструментов в различных сферах, что касается не только технологий или креативных индустрий, а охватывает все пласты общества. Умение говорить на одном языке, поиск ценностей, способных объединять общество — все это подается очень позитивно через огромный опыт автора.