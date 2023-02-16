Книги Стивена Кинга и Нила Геймана продолжат выходить в России в 2023-2024 годах

В 2022 году Стивен Кинг и ряд других знаменитых западных писателей заявили, что не хотят, чтобы их книги издавались в России. Однако, кроме желаний авторов, есть еще и контракты. Вот какое заявление поступило от отечественного издательства АСТ 16 февраля.

«Книги зарубежных авторов, включая Стивена Кинга и Нила Геймана, выходят и будут продолжать выходить в 2023-2024 годах и до окончания срока действующих договоров, — цитирует ТАСС директора департамента художественной литературы АСТ Сергея Рубиса. — Исключений из этого правила не было, разве что буквально один-два случая. И происходило это с нашего согласия, так как данные книги нарушали некоторые вновь принятые в РФ законы».

Представитель издательства добавил, что взаимоотношения с правообладателями и выплаты им осуществляются в рамках действующих контрактов.