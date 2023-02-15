В России выпустили краткую версию мемуаров принца Гарри «Запасной»

Напомним, на Западе автобиография принца, созданная в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером, была выпущена 10 января 2023 года и сразу же стала бестселлером. «Запасной» наследник престола откровенно рассказал, что всегда был вторым после старшего брата Уильяма и многое вытерпел по этому поводу.

Он рассказал ряд нелицеприятных фактов о британской королевской семье и якобы получил за это от издательства 20 миллионов долларов, чтобы безбедно жить со своей женой-американкой в США. В родной Великобритании принца теперь не любят, даже на коронацию его отца могут не пригласить.

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