Итальянские страсти на просторах современной Москвы: выходит новый роман Насти Орловой

В феврале в издательстве «ЭКСМО» выходит второй роман российской писательницы Насти Орловой «Выбираю тебя». В основе сюжета — классическая история любви детей двух враждующих семей.

С творчеством Насти Орловой широкая публика познакомилась в сентябре 2022 года. Тогда в авторской серии был опубликован дебютный роман писательницы «На моих условиях» — о договорном браке двух молодых людей, которые извилистым путем идут к своему счастью. Несмотря на довольно распространенный сюжет, у романа появилось немало поклонников, отмечающих легкость слога автора и способность удерживать внимание читателя на протяжении всей книги.

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Новая книга Орловой, релиз которой ожидается в середине февраля, рассказывает историю любви Лилии Валиевой и Александра Ди Анджело — представителей двух влиятельных семей, которые по закону жанра давно и яростно враждуют. Аннотация обещает нам итальянские страсти на просторах современной Москвы. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.