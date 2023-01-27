«Для тех, кому кажется, что детство прошло безвозвратно»: Любовь Аксенова озвучила аудиокнигу «Алиса в Зазеркалье»

27 января — день рождения британского писателя Льюиса Кэрролла. Специально к этой дате книжный сервис «Литрес» и актриса Любовь Аксенова представили новую аудиоверсию одной из самых известных сказок писателя — «Алиса в Зазеркалье».

«Льюис Кэрролл — уникальный рассказчик и писатель. Так легко играть смыслами и непринужденно переворачивать мир с ног на голову в моем опыте чтения не удавалось пока никому. Это мечта детства — оказаться в таком месте, где слова и предметы меняют окружение до неузнаваемости, — говорит Аксенова. — Эта аудиокнига точно будет полезна тем, кому кажется, что детство прошло безвозвратно».

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Для 32-летней актрисы это был первый опыт озвучивания книги. Звезда полюбилась зрителям по сериалам «Закрытая школа», «Мажор», «Бывшие», «Настя, соберись!», «Почка» и многим другим. Также она сыграла в фильмах «Ночные стражи», «Салют-7», «За гранью реальности», «Без меня», «Глубже!» и «Майор Гром: Чумной Доктор».