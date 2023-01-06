Крупный российский издатель ответил, стоит ли ждать дефицита книг в 2023 году из-за санкций

Несмотря на то, что в 2022 году некоторые западные правообладатели отказались от сотрудничества с российскими издательствами, в 2023-м нашей стране не стоит ждать дефицита книг. Об этом 5 января в «прямом эфире» в своем Telegram-канале рассказал гендиректор крупного отечественного издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

«По западным правообладателям, с ними сложности есть: кто-то совсем отказался работать, кто-то продолжает, кто-то в ограниченном количестве работает, - цитирует эксперта ТАСС. - Кто-то из издателей, кто в марте отказался, сейчас готов продолжать работу».

«Мы, кроме того, что с западными правообладателями проводим работу, очень много сейчас работаем с Востоком - с Турцией, Китаем, с Южной Кореей, Японией. Поэтому я надеюсь, что дефицита книг не будет в следующем году».