«Сейчас им все домой приносят»: Юрий Гальцев выпустил книгу стихов о правильном детстве

В 2022 году известный эстрадный артист Юрий Гальцев выпустил свою первую книгу стихов для детей. Она получила название «Папин борщ: детям о взрослых, взрослым о детях».

«Эти рифмованные зарисовочки, эти подлинные истории в стихах рассказывают о моей любви к городу детства. Те впечатления навсегда остались со мной — и они такие живые, яркие! Поэтому и писались они легко и с азартом. И это все происходило в моем родном Кургане, — рассказал Гальцев журналу «Москвич».

«Того детства, что было у нас, нет у наших детей: они не знают, что такое лодка, остров, рыбалка. Мы уходили в ночной лес, собирали и жарили грибы. Я огурцы в теплицах поливал два раза в день — до и после школы, а сейчас им все домой приносят».