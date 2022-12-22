«Хрустальный», «Почка», «Клиника счастья» и другие сериалы Kion выйдут в книжном формате

Для тех, кто любит читать, а не смотреть. Онлайн-кинотеатр Kion и книжный сервис «Строки» выпустят новеллизации популярных сериалов видеоплатформы.

23 декабря в мобильном приложении «Строки» появится специальный раздел Kion Books, где можно будет найти книжные версии сериалов «Коса», «Хрустальный», «Почка», «Клиника счастья» и «Переговорщик».