«Хрустальный», «Почка», «Клиника счастья» и другие сериалы Kion выйдут в книжном формате

Для тех, кто любит читать, а не смотреть. Онлайн-кинотеатр Kion и книжный сервис «Строки» выпустят новеллизации популярных сериалов видеоплатформы.
23 декабря в мобильном приложении «Строки» появится специальный раздел Kion Books, где можно будет найти книжные версии сериалов «Коса», «Хрустальный», «Почка», «Клиника счастья» и «Переговорщик».
Авторы проекта уверяют, что текстовые версии показанных на экране историй понравятся не только поклонникам многосерийных лент, но и тем, кто их не смотрел. В уже знакомых зрителям сюжетах появятся новые эпизоды и события из жизни героев.
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Напомним, обе упомянутые цифровые платформы являются частью компании МТС.