Автографы и обнимашки: Лиза Арзамасова презентует в Москве вторую книгу о Костике

Вечером 12 декабря актриса Лиза Арзамасова устроит в одном из книжных магазинов Москвы презентацию своей второй детской книги «Костик и тайна настоящей дружбы».

27-летняя артистка театра и кино, а также жена Ильи Авербуха и мать его второго сына пригласила поклонников на это мероприятие, пообещав обнимашки, автографы и возможность приобрести книгу.

«Я в предвкушении, волнении… Волнуюсь, может, даже больше, чем перед премьерой спектакля. Потому что для меня это вообще какие-то особенные встречи», - сказала Лиза на видео в Telegram.

Она также добавила, что вход на презентацию свободный.