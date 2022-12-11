Автографы и обнимашки: Лиза Арзамасова презентует в Москве вторую книгу о Костике

Вечером 12 декабря актриса Лиза Арзамасова устроит в одном из книжных магазинов Москвы презентацию своей второй детской книги «Костик и тайна настоящей дружбы».
27-летняя артистка театра и кино, а также жена Ильи Авербуха и мать его второго сына пригласила поклонников на это мероприятие, пообещав обнимашки, автографы и возможность приобрести книгу.
«Я в предвкушении, волнении… Волнуюсь, может, даже больше, чем перед премьерой спектакля. Потому что для меня это вообще какие-то особенные встречи», - сказала Лиза на видео в Telegram.
Она также добавила, что вход на презентацию свободный.
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Мероприятие начнется в 18:30 в магазине «Библио-Глобус» (улица Мясницкая, 6/3, стр. 1).