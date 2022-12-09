«Большая книга - 2022»: названы победители литературной премии

8 декабря в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки были названы победители национальной литературной премии «Большая книга» 2022 года.

1 место и приз в 3 миллиона рублей достались писателю Павлу Басинскому и его книге «Подлинная история Анны Карениной».

2 место и 1,5 миллиона рублей - Алексей Варламов с романом «Имя Розанова».

3 место и миллион рублей - Сергей Беляков за книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве». Он же получил спецприз «Выбор поколения».

Также организаторы премии отметили наградой «За вклад в литературу» Институт прикладной математики РАН - за увековеченье имени русских литераторов в звездном небе.