«Большая книга - 2022»: названы победители литературной премии

8 декабря в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки были названы победители национальной литературной премии «Большая книга» 2022 года.
1 место и приз в 3 миллиона рублей достались писателю Павлу Басинскому и его книге «Подлинная история Анны Карениной».
2 место и 1,5 миллиона рублей - Алексей Варламов с романом «Имя Розанова».
3 место и миллион рублей - Сергей Беляков за книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве». Он же получил спецприз «Выбор поколения».
Также организаторы премии отметили наградой «За вклад в литературу» Институт прикладной математики РАН - за увековеченье имени русских литераторов в звездном небе.
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Это мнение жюри, а в читательском голосовании симпатии распределились так:
- 1 место — «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной;
- 2 место — «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского;
- 3 место — «Каждые сто лет» Анны Матвеевой.