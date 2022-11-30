В аналоге «Хэппи Мил» от «Вкусно — и точка» вместо игрушек будут книги

С 12 декабря сеть ресторанов «Вкусно — и точка» запустит в продажу в ряде российских городов детские наборы «Кидз Комбо» — аналог «Хэппи Мил» от McDonald’s.

В состав набора войдут наггетсы, сырные снеки, классические бургеры (по утрам их заменят на блинчики и тосты) и салат. Из напитков можно будет выбрать сок, молочный коктейль и другие пункты из основного меню. А вместо игрушек дети найдут в коробочке книги с головоломками.

«В качестве подарка в наборы «Кидз Комбо» войдут 14 эксклюзивных книг от издательства Clever с разнообразными головоломками и лабиринтами. Лабиринты — это не только веселье и развлечение для ребенка, но также развитие памяти, логики, внимания и даже пространственного мышления. При покупке детского набора гости смогут выбрать одну книгу, а со временем — собрать целую коллекцию», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу компании.

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