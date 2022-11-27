Московская литературная ярмарка «Нон-фикшн» впервые пройдет без зарубежных участников

Международная литературная ярмарка «Нон-фикшн» (Non/fiction) пройдет в московском Гостином дворе с 1 по 5 декабря. Правда, в этом году, в связи с политическими событиями, она будет не такая уж международная – событие впервые не предусматривает зарубежных участников.

Однако своего международного статуса ярмарка менять не собирается.

«Будем потихоньку поворачиваться на восток: планируем в рамках ярмарки провести бизнес-переговоры с коллегами из Ирана и Китая», - цитирует директора Non/fiction Василия Бычкова «Российская газета».

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Тем не менее, количество мероприятий и презентации книг в пять дней ярмарки достаточно плотное. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте события.