Что почитать: Михаил Булгаков, Анна Ахматова и Эдгар По расскажут о книжных новинках 2022 года

Вечером 24 ноября книжное издательство «Эксмо» проведет в социальной сети «ВКонтакте» трансляцию шоу «Что читать дальше. Ахматова, Булгаков и По рекомендуют».
О главных книжных новинках этого года любителям современной литературы расскажут культовые личности: Анна Ахматова, Эдгар По и Михаил Булгаков. Образы великих творцов будут воссозданы при помощи цифровой технологии моделирования лиц deepfake.
«Такие технологии помогают ярко и нестандартно рассказывать о новинках. Уверен, наш подход заинтересует учителей в школах и даже в вузах, ведь когда, например, о романе «Мастер и Маргарита» рассказывает его великий автор — это вызывает живой отклик у аудитории, привлекает внимание к творчеству писателя и его биографии», — говорит гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.
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Вместе с виртуально воссозданными писателями Капьев представит читателям горячие книжные новинки 2022 года:
- «Галлант» Виктории Шваб (18+);
- «Трое» Валери Перрен (18+);
- «Две короны» Кэтрин Дойл и Кэтрин Веббер (16+);
- «Блеск» Рейвен Кеннеди (18+);
- «Девушка из песни» Эммы Скотт (18+);
- «После заполнения сжечь» Шерон Джонс (12+);
- «Маленькая злая книга» Магнуса Миста (6+);
- «Кулинария. Книги по культовым вселенным. От игр до сериалов» (16+);
- «Home body. Белые стихи, которые обнимают и дарят любовь» Рупи Каур (18+) и другие.
Смотрите книжное шоу «Что читать дальше» 24 ноября в 18:00 в социальной сети «ВКонтакте».