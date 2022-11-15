Что почитать: Михаил Булгаков, Анна Ахматова и Эдгар По расскажут о книжных новинках 2022 года

Вечером 24 ноября книжное издательство «Эксмо» проведет в социальной сети «ВКонтакте» трансляцию шоу «Что читать дальше. Ахматова, Булгаков и По рекомендуют».

О главных книжных новинках этого года любителям современной литературы расскажут культовые личности: Анна Ахматова, Эдгар По и Михаил Булгаков. Образы великих творцов будут воссозданы при помощи цифровой технологии моделирования лиц deepfake.

«Такие технологии помогают ярко и нестандартно рассказывать о новинках. Уверен, наш подход заинтересует учителей в школах и даже в вузах, ведь когда, например, о романе «Мастер и Маргарита» рассказывает его великий автор — это вызывает живой отклик у аудитории, привлекает внимание к творчеству писателя и его биографии», — говорит гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

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