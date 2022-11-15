Что почитать: Михаил Булгаков, Анна Ахматова и Эдгар По расскажут о книжных новинках 2022 года

Дипфейк

Дипфейки выступят в шоу «Что читать дальше». Фото: eksmo.ru

Великих литераторов воссоздадут с помощью технологии deepfake.

Вечером 24 ноября книжное издательство «Эксмо» проведет в социальной сети «ВКонтакте» трансляцию шоу «Что читать дальше. Ахматова, Булгаков и По рекомендуют».

О главных книжных новинках этого года любителям современной литературы расскажут культовые личности: Анна Ахматова, Эдгар По и Михаил Булгаков. Образы великих творцов будут воссозданы при помощи цифровой технологии моделирования лиц deepfake.

«Такие технологии помогают ярко и нестандартно рассказывать о новинках. Уверен, наш подход заинтересует учителей в школах и даже в вузах, ведь когда, например, о романе «Мастер и Маргарита» рассказывает его великий автор — это вызывает живой отклик у аудитории, привлекает внимание к творчеству писателя и его биографии», — говорит гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

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Вместе с виртуально воссозданными писателями Капьев представит читателям горячие книжные новинки 2022 года:

  • «Галлант» Виктории Шваб (18+);
  • «Трое» Валери Перрен (18+);
  • «Две короны» Кэтрин Дойл и Кэтрин Веббер (16+);
  • «Блеск» Рейвен Кеннеди (18+);
  • «Девушка из песни» Эммы Скотт (18+);
  • «После заполнения сжечь» Шерон Джонс (12+);
  • «Маленькая злая книга» Магнуса Миста (6+);
  • «Кулинария. Книги по культовым вселенным. От игр до сериалов» (16+);
  • «Home body. Белые стихи, которые обнимают и дарят любовь» Рупи Каур (18+) и другие.

Смотрите книжное шоу «Что читать дальше» 24 ноября в 18:00 в социальной сети «ВКонтакте».

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