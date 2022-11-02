Читателям открыли бесплатный доступ к книгам-финалистам премии «Большая книга - 2022»

Книги

В ноябре думающим людям есть, что почитать. Фото: Global Look Press

В Сети идет народное голосование за лучшие отечественные романы.

1 ноября национальная литературная премия «Большая книга» и компания «ЛитРес» открыли бесплатный доступ к текстам финалистов 2022 года. Все желающие могут познакомиться с произведениями, получив уникальный промокод на странице голосования на сайте рекомендательного книжного сервиса LiveLib, где определяется тройка лучших книг по версии читателей.

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Победитель семнадцатого сезона премии «Большая книга» будет объявлен 8 декабря в Доме Пашкова на торжественной церемонии награждения.

В список финалистов в этом году вошли десять произведений:

  • «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского;
  • «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова;
  • «Имя Розанова» Алексея Варламова;
  • «Саша, привет!» Дмитрия Данилова;
  • «Родник Олафа» Олега Ермакова;
  • Stabat Mater Руслана Козлова;
  • «Пароход Бабелон» Афанасия Мамедова;
  • «Каждые сто лет. Роман с дневником» Анны Матвеевой;
  • «Хроника Горбатого» Софии Синицкой;
  • «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной.

Бесплатный доступ к этим книгам в сервисе «ЛитРес» будет открыт до 30 ноября.

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