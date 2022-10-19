Создатель Перси Джексона выпустит новый роман о юном полубоге спустя десять лет

Американский писатель Рик Риордан, который выпускает в основном современное фэнтези на основе мифов и легенд, объявил о выходе новой книги из своего цикла «Перси Джексон и Олимпийцы». В этой серии, напомним, потомки древнегреческих богов пытаются разобраться с магическим наследием, оставленным им небожителями.

В 2005–2009 годах писатель выпустил подряд шесть книг, первые из которых — «Перси Джексон и Похититель молний» и «Перси Джексон и Море чудовищ» — были экранизированы Голливудом. Потом литератор написал еще множество романов по той же вселенной, но читатели уговаривали его вернуться к оригинальной команде Перси и его друзей.

Но голова у автора была занята созданием сериала для Disney+. В итоге он придумал несколько новых сюжетов о своем главном персонаже и, чтобы они не пропадали даром, заключил их в новую книгу под названием «Перси Джексон и Чаша богов». Она выйдет в сентябре 2023 года.