Создатель Перси Джексона выпустит новый роман о юном полубоге спустя десять лет

Американский писатель Рик Риордан, который выпускает в основном современное фэнтези на основе мифов и легенд, объявил о выходе новой книги из своего цикла «Перси Джексон и Олимпийцы». В этой серии, напомним, потомки древнегреческих богов пытаются разобраться с магическим наследием, оставленным им небожителями.
В 2005–2009 годах писатель выпустил подряд шесть книг, первые из которых — «Перси Джексон и Похититель молний» и «Перси Джексон и Море чудовищ» — были экранизированы Голливудом. Потом литератор написал еще множество романов по той же вселенной, но читатели уговаривали его вернуться к оригинальной команде Перси и его друзей.
Но голова у автора была занята созданием сериала для Disney+. В итоге он придумал несколько новых сюжетов о своем главном персонаже и, чтобы они не пропадали даром, заключил их в новую книгу под названием «Перси Джексон и Чаша богов». Она выйдет в сентябре 2023 года.
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Как пишет Риордан на своем сайте, в этом романе вернется оригинальное трио героев, но не для того, чтобы спасать мир. Они оканчивают школу для полубогов и собираются поступить в университет для полубогов. Но для этого нужно собрать три рекомендательных письма от разных небожителей, а значит, снова придется «пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что».