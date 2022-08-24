Колян Наумов реально выпустит книгу

Канал ТНТ и издательство АСТ выпустят книгу Николая Наумова «Последний реальный пацан». Это будет история о том, как главный герой сериала «Реальные пацаны» пишет свою автобиографию. По сути — текстовый вариант девятого сезона проекта, который выйдет в эфир 29 августа.
Новые серии станут настоящим ностальгическим путешествием по киновселенной «Реальных пацанов», поэтому на обложке книги значится фраза: «Иногда, чтобы продвинуться вперед, нужно вернуться к истокам». Эту мудрость Колян Наумов позаимствовал у Мэттью Макконахи. А внутри, кроме сценария девятого сезона, читатели увидят кадры сериала и фото со съемок, отсылающие к самым ярким моментам «Реальных пацанов».
«За 12 лет в эфире Колян стал тем героем, которому есть что сказать. И даже закономерно, что, подбираясь к третьей сотне эпизодов, он накопил материала на целую книгу. Новый сезон получился настолько ностальгическим и душевным, что, кажется, аж сценарий пропитался теплыми воспоминаниям о съемках в Перми и Москве, — говорит Николай Наумов. — Что до меня, то, конечно, я бы в реальности свою биографию вряд ли бы стал писать. Мне больше по душе сказки, которые я мог бы вслух читать своим детям, а они потом своим».
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Добавим, что это первый случай, когда ТНТ полностью публикует сценарий своего проекта в виде книги.
Девятый сезон сериала «Реальные пацаны» стартует 29 августа в 20:00, а его печатный вариант от издательства АСТ скоро появится в книжных магазинах.