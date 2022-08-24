Колян Наумов реально выпустит книгу

Канал ТНТ и издательство АСТ выпустят книгу Николая Наумова «Последний реальный пацан». Это будет история о том, как главный герой сериала «Реальные пацаны» пишет свою автобиографию. По сути — текстовый вариант девятого сезона проекта, который выйдет в эфир 29 августа.

Новые серии станут настоящим ностальгическим путешествием по киновселенной «Реальных пацанов», поэтому на обложке книги значится фраза: «Иногда, чтобы продвинуться вперед, нужно вернуться к истокам». Эту мудрость Колян Наумов позаимствовал у Мэттью Макконахи. А внутри, кроме сценария девятого сезона, читатели увидят кадры сериала и фото со съемок, отсылающие к самым ярким моментам «Реальных пацанов».