Ирина Шейк показала лучший книжный клуб в истории по мнению британского Vogue

22 августа супермодель Ирина Шейк порекомендовала своим поклонникам новую книгу — автобиографию главреда британской версии журнала Vogue Эдварда Эннинфула под названием A visible man («Видимый человек»).

50-летний темнокожий мужчина известен тем, что, будучи бедным потомком иммигрантов из Ганы, забрался на самую вершину европейской моды, задал новые тренды и поработал с известнейшими моделями мира.

Шейк получила копию мемуаров еще до выхода в тираж и почитала ее, раскинувшись в шикарном салоне частного самолета, надев удобную свободную одежду и тапочки.

Виновник торжества Эдвард Эннинфул репостнул себе фотографию Шейк. Другой редактор британского Vogue Джилс Хаттерсли тоже сделал это, оставив помпезный комментарий.