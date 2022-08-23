Ирина Шейк показала лучший книжный клуб в истории по мнению британского Vogue

Супермодель из России прорекламировала новую книгу мемуаров.
Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

22 августа супермодель Ирина Шейк порекомендовала своим поклонникам новую книгу — автобиографию главреда британской версии журнала Vogue Эдварда Эннинфула под названием A visible man («Видимый человек»).

50-летний темнокожий мужчина известен тем, что, будучи бедным потомком иммигрантов из Ганы, забрался на самую вершину европейской моды, задал новые тренды и поработал с известнейшими моделями мира.

Шейк получила копию мемуаров еще до выхода в тираж и почитала ее, раскинувшись в шикарном салоне частного самолета, надев удобную свободную одежду и тапочки.

Виновник торжества Эдвард Эннинфул репостнул себе фотографию Шейк. Другой редактор британского Vogue Джилс Хаттерсли тоже сделал это, оставив помпезный комментарий.

«Лучший. Книжный клуб. Когда-либо», — написал он.

Редактор Vogue Джилс Хаттерсли восхитился Ириной Шейк. Фото: соцсети

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Официальный релиз книги намечен на 6 сентября.

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