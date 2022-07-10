Джордж Мартин признался, что «убьет» некоторых персонажей, доживших до финала сериала «Игра престолов»

Американский писатель Джордж Мартин продолжает дразнить фанатов своей предпоследней книгой из серии «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы», которую он все никак не допишет.

Напомним, в этом романе должна быть подана несколько иная концовка истории, нежели была показана в сериале «Игра престолов». Автор первоисточника знает, что сериальный финал не понравился большинству зрителей, поэтому уже много месяцев обещает, что в книге все будет по-другому.

«В последнее время я все больше и больше замечаю, что работа в саду (так Мартин назвал свой писательский процесс, - Прим. авт.) уводит меня все дальше и дальше от телесериала. Да, кое-что из того, что вы видели на канале HBO в «Игре престолов», вы увидите и в «Ветрах зимы», хотя, может, и не совсем в таком виде… Но большая часть повествования будет абсолютно другой», - написал автор в своем блоге 8 июля.

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Мартин подчеркнул, что не собирается делать спойлеров. По его словам, некоторые события, показанные в финальном сезоне сериала, не произойдут в книге. Вдобавок, в романе фигурирует множество второстепенных персонажей, которые в ТВ и не появлялись. Писатель пообещал и совершенно новых героев в «Ветрах зимы».

«Одно могу сказать в достаточно общих чертах, чтобы ничего не проспойлерить: не все персонажи, дожившие до конца «Игры престолов», доживут до конца «Песни льда и пламени», и не все персонажи, которые умерли в «Игре престолов», умрут в «Песне льда и пламени». Некоторые, конечно, умрут. Естественно. Может быть, большинство. Но определенно не все», - иронично добавил 73-летний литератор.

Он также завуалировано извинился за слишком долгую работу над «Ветрами зимы», но заверил, что хочет выпустить наилучший вариант книги. Напомним, он пишет ее с 2014 года.

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